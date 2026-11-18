Както е известно, Христо Крушрски документално все още е собственик на Локомотив Пловдив, но не подпомага финансово клуба. Според някои източници, той дава едва по 10 000 евро на клуба месечно, които са предназначени за заплата на старши треньора на "смърфовете" Душан Косич. Според последните информации, вече има кандидат за нов собственик на Локомотив, но Крушарски иска 3 милиона евро за акциите на клуба. А според някои източници, безнесменът ще се насочи към друг футболен клуб - Берое. Но тогава той ще трябва да сключи сделка с настоящия собственик на старозагорци Ернан Бенато.

Христо Крушарски: "Аз не участвам в преговорите"

Христо Крушарски говори по въпросните теми пред колегите от "Gong". Той сподели какво го е накарало да сложи тази цена на акциите на Локомотив Пловдив: "В момента аз не участвам в преговорите за акциите на Локомотив Пловдив. Те стоят на един стол и никой не ги е потърсил. Предполагам обаче, че от клуба преговарят с хората, с които аз ги свързах в началото.

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"Ернан Бенато ще изпрати Берое при аматьорите"

Какво ще стане, не знам, но аз си искам своето. Аз щях да опростя тези пари, но случилото се преди мача с ЦСКА ме накара да си търся своето. Ясно е, че съм дал много повече, но тази сума си я търся като минимум. Когато влезеш на стадион "Локомотив", виждаш три трофея. Те са спечелени по мое време. Аз не само съм давал пари за футбол, но и направихме нещо. С мои лични средства изградих два терена. Моят дух винаги ще преследва следващите нови собственици на Локомотив Пловдив".

Крушарски сподели и мнението си за Берое: "Аз говорих преди време с Ернан Банато. Той, ако продължава така, ще изпрати Берое при аматьорите. Кой има нужда от това? Няма и как да изисква някакви пари за акциите си, при положение, че виждате какво се случва в клуба. Надявам се да се намери решение за бъдещето на този отбор. Аз в момента си гледам Рилски спортист и ви изпращам поздрави от Абу Даби"

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