Днешната спортна телевизионна програма предлага голямо разнообразие, Привържениците на тениса могат да се насладят на финалите на АТП турнира в Торино. Баскетболните фенове могат да проследят двубои от между водещи клубове. В програмата има още волейбол, голф, футбол и първата тренировка в Гран При на Лас Вегас във Формула 1.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес:

12.30 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1

18.30 Волейбол, ЦСКА – Марица БНТ 3

19.00 Ал Насър – Ал Кидисия МАХ Спорт 4

19.00 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1

19.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, първи ден Евроспорт 2

19.30 Баскетбол, Макаби (ТА) – Дубай МАХ Спорт 3

20.00 Баскетбол, Жалгирис – Панатинайкос МАХ Спорт 2

21.30 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, Олимпия Милано – Фенербахче МАХ Спорт 4

21.45 Баскетбол, Париж – Апоел (ТА) МАХ Спорт 3

02.00 НХЛ, Отава – Филаделфия МАХ Спорт 2

02.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3