Изложби след работа, концерти през уикенда и вечери, които продължават повече от очакваното

Към края на работния ден навън вече е тъмно, но в груповия чат разговорът точно започва. Някой изпраща програма за кино, друг предлага нов ресторант, трети има свободен билет за концерт. След няколко съобщения в обичайния маршрут към дома вече има отклонение.

Ноември умее да събира хората на закрито. Около малки маси, пред сцена, в галерия или в кухнята на приятел, който уж ви е поканил само на по чаша вино. Градът продължава да предлага поводи за излизане, а ранният залез просто променя декора.

В този ритъм се вписва и новият OPPO Find X10 Pro Max, който вече се предлага в А1 с 200 евро отстъпка с план Unlimited до 30 ноември. Силен акцент при модела е фотографията — особено за хората, които обичат да запазват атмосферата на вечерта заедно с лицата в нея.

Градът след залез има други цветове

През деня може да подминем една улица, без да я забележим. Вечер светналите витрини, отраженията по тротоара и прозорците на старите сгради я правят съвсем различна. Същото се случва и с любимите места: масата до прозореца изглежда по един начин на обяд и по друг, когато отвън останат само светлините.

LUMO True Color Engine в OPPO Find X10 Pro Max е насочена към естественото предаване на цветовете при снимки и видео. LUMO Natural Tone Engine допълва обработката, като запазва естествените нива на светлина и сянка.

Точно атмосферата често прави една снимка ценна. Искаме да си спомним топлия цвят на лампата над масата, светлината от сцената, последните минути пред заведението, когато никой още не бърза да си тръгне.

Една вечер, няколко гледни точки

В началото всички са на обща снимка. После идват портретите, детайлите от интериора и онзи кадър от другия край на масата, в който някой разказва история, а останалите се смеят.

Моделът предлага три камери от по 200 MP, разработени съвместно с Hasselblad. Основната Ultra HDR е със сензор 1/1,3 инча и бленда f/1.5. Ултраширокоъгълната Ultra-Sensing обхваща зрително поле от 124°, а телефото камерата Ultra-Sensing е с еквивалентно фокусно разстояние 70 мм и поддържа макро от 10 см.

Различните обективи позволяват да сменяме гледната точка според момента: да включим повече от обстановката, да се съсредоточим върху човек или да потърсим малък детайл. Понякога именно последният разказва най-много — ръчно написаното меню, необичайната чаша, украшението, избрано специално за вечерта.

Песента, която всички чакаха

На концерт винаги има момент, в който още първите ноти променят настроението в залата. Разговорите спират, хората се обръщат към сцената и започват да пеят. Кратък запис е достатъчен, за да върне това усещане дни по-късно.

Find X10 Pro Max поддържа 4K видео при 120 кадъра в секунда с Dolby Vision, както и 8K видео при 30 кадъра в секунда.

А когато става дума за портретите преди или след събитието, LUMO Color Palette предлага 18 вдъхновени от киното визии, които запазват естествените тонове на кожата.

Така вечерта може да остане в няколко различни форми: общ кадър за приятелите, кратко видео за спомен и любим портрет, който най-после да замени снимката в профила.

От последната среща до последния трамвай

Телефонът вече е прекарал деня в разговори, съобщения и приложения, а тепърва предстоят електронните билети, упътването до новото място и уговорката къде точно се чакаме.

OPPO Find X10 Pro Max разполага с батерия с типичен капацитет 7150 mAh и поддържа до 80 W SUPERVOOC зареждане и до 50 W AIRVOOC безжично зареждане.

За работата с приложения и обработката на съдържание моделът използва MediaTek Dimensity 9600 Pro в съчетание с Laminar Flow Engine. Сред AI функциите е AI Mind Pilot, който подпомага организирането, намирането и използването на информация.

Детайл, който влиза в кадър

Подготовката за вечерта понякога се побира в пет минути: смяна на обувките, любимо яке, проверка за ключовете. Телефонът почти неизменно остава в ръката – за билета на входа, първата снимка или съобщението „пристигнах“.

Дизайнът на Find X10 Pro Max е вдъхновен от камерите, като моделът предлага и водо- и прахоустойчивост IP66, IP68 и IP69.

По-късно, вече у дома, вечерта обикновено продължава още малко в чата. „Прати снимката.“ „Коя беше последната песен?“ „Следващия път пак.“ Това е добрият знак, че планът си е струвал.

Ноември има достатъчно вечери за още такива уговорки. А до 30-и новият OPPO Find X10 Pro Max се предлага в А1 с 200 евро отстъпка с планове Unlimited – за следващите излизания и историите, които ще останат след тях.