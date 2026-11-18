Двама от младите български футболисти на ЦСКА – Теодор Иванов и Петко Панайотов, могат да се окажат сред потърпевшите от ново правило в Първа лига. Двамата национали в момента помагат на "армейците" да изпълняват задължителното изискване за млад играч в стартовия състав, но от следващия сезон вече няма да отговарят на възрастовия критерий. Това може да създаде сериозни главоболия на Маркус Гиздол, анализират колегите от Sportal.bg.

Новото правило поставя ЦСКА пред труден избор

От сезон 2027/2028 всички клубове в българския елит ще трябва да започват двубоите си с поне един български футболист до 21 години, роден след 1 януари 2006 година. Той трябва да остане на терена минимум 45 минути. В момента възрастовата граница е 23 години, което позволява на ЦСКА да изпълнява изискването чрез Теодор Иванов и Петко Панайотов.

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От следващото лято обаче двамата ще загубят това свое предимство. Така клубът ще трябва да намери друг достатъчно млад български футболист, на когото да разчита в стартовите единайсет. Една от възможностите е 17-годишният централен защитник Алекс Тунчев, който все още няма официален мач за първия отбор. Сред останалите варианти са нападателят Васил Каймаканов и Даниел Николов от дублиращия състав.

Проблемът засяга и Левски

Подобна ситуация се очертава и на "Герена", където Асен Митков също няма да отговаря на новите изисквания. Сред възможните решения пред Хулио Веласкес са младият вратар Огнян Владимиров, нападателите Стивън Стоянчов и Адриан Райчев, както и халфът Антон Манов.

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