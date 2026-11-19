"Виждам по коридорите как се договарят ПП и ДБ с "Прогресивна България" (ПБ). С нас никой нито е разговарял, нито ние сме разговаряли. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с избора на състав на ВСС от парламентарната квота. Лидерът на ГЕРБ обаче не вижда нито един незавдисим кандидат.

"Запознах се с кандидатите и те са само партийни. Ние не само сме ги слушали, а сме ги гледали като министри. Те са политически лица. Докато довчера говореха за политически назначения, за някакви уйдурми - сега ходят и се договарят", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според него следващите членове на ВСС вече се знаят и ще бъдат Емил Дечев, Андрей Янкулов, заместник-министърката на Янкулов - Таня Радуловска и Веселин Вучков. "Само "Възраждане" не могат да се договорят за цвят", добави още Борисов.

Попитан дали знае кой ще е главен прокурор, Борисов отговори:

"За това е пазарлъкът. За да може едните да надделеят после при избора на главен прокурор".

Източници на Actualno.com в ПБ споделиха още преди втория тур на президентските избори, че знаят, че имало опити за договорки между ПП и Делян Пеевски за новия ВСС. По онова време вътрешната информация беше, че от ПБ имат яснота за някои кандидати.

За какво се харчи 1 млрд. в МРРБ?

Борисов коментира вчерашно изявление на министър Иван Шишков.

"Той нарече техническа грешка 1 млрд. повече сложени в неговото министерство, като попитат дали ще я поправят, казва питайте финансите. Забравя какво е казал, след две минути го питат за какво ще го харчат този 1 млрд. евро и той вади списък", каза Борисов. ОЩЕ: От "отговорът е не" до "ще видим": Борисов за подкрепа на членове на ВСС (ВИДЕО)