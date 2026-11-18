Двама футболисти на ЦСКА оглавяват любопитна класация в европейския футбол, а трети техен съотборник също намира място сред първите десет. Йоанис Питас е №1 по изиграни официални срещи от началото на юли, докато Фьодор Лапухов няма равен по прекарани минути на терена. Макс Ебонг също попада в челната десетка, което показва колко сериозно е натоварването на част от основните играчи на Маркус Гиздол през настоящия сезон.

Питас е №1 по мачове, Лапухов няма равен по минути

Според статистиката, представена от "Мач Телеграф", Йоанис Питас е футболистът с най-много участия в разглежданата класация. Кипърският нападател вече има 32 официални срещи и 2438 минути за ЦСКА и националния си отбор. Питас е започнал като титуляр в 28 от двубоите, включително във всичките шест срещи на Кипър от Лигата на нациите.

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Фьодор Лапухов пък е лидер по игрово време с внушителните 2730 минути. Беларуският вратар е записал 30 участия, като не е пропуснал нито един шампионатен или европейски двубой на "червените". Към тях се добавят мачът за Суперкупата и пет срещи с националния отбор. Третият представител на ЦСКА е Макс Ебонг. Халфът заема осмата позиция с 28 мача и 2275 минути на терена.

Любопитно е, че и Левски има двама представители сред първите 25 в класацията. Сержиньо е 22-ри с 26 двубоя и 2008 минути, а Рейналдо заема 24-тото място със същия брой мачове, но 1785 минути.

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