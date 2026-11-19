Веднага след втората премиерна вечер на "Игра на котки" в Малък градски театър "Зад канала" е време за нещо специално. На 21 ноември, в Нощта на театрите, театърът е подготвил изненада за зрителите на "Скакалци" - "Театрална тайна". Всеки зрител ще може да си избере плик в специално подготвена кутия във фоайето. Няма предварителен избор, няма подсказки за съдържанието. Всеки плик крие различна изненада.

Сред тях има и един златен плик, който носи специална награда. Кой ще го открие ще стане ясно на 21 ноември.

Вечерта продължава със "Скакалци". В постановката на Бина Харалампиева пиесата на Ст. Л. Костов излиза от рамките на традиционното представяне на класическата драматургия. Героите скачат, тичат, пеят, танцуват и се смеят, а историята се разгръща с неудържимия ритъм на съвременна комедия. Човешките нрави, мераците, хитрините, властта и стремежът към печалба стават повод както за смях, така и за размисъл.

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Филип Аврамов, Стефан Рядков, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Лечева, Василена Атанасова, Мартина Тодорова, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Иван Петрушинов, Емил Котев, Александър Карасански и Атанас Чопов изграждат пъстър сценичен свят с темперамент и прецизност. Комедията се ражда не само от думите, но и от жестовете, движението и музиката.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

Музиката на Асен Аврамов, изпълнявана на живо от Иван Лечев, Стоян Младенов и Мартин Марков, е съществена част от сценичното действие. Свила Величкова е автор на костюмите и сценографията, а хореографията е на Анна Пампулова.

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С "Театрална тайна" "Зад канала" добавя още един специален момент за своята публика. Какво точно ще открият зрителите в пликовете и как ще ги изненада актьорската трупа на театъра - предстои да разберем на 21 ноември.