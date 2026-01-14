Няма трансфери - няма проблем: Веласкес експериментира на върха на атаката с петима играчи на Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес използва подготовката в Турция, за да експериментира с различни футболисти на върха на атаката. Както е известно, "сините" разполагат със само един чист нападател - Мустафа Сангаре. Другият нападател Борислав Рупанов е пред трансфер в Полша. Предполага се, че Левски ще опита да привлече нов нападател, но Веласкес се подготвя и по-лош вариант, в който остава без алтернатива на Сангаре, пише Sportal.bg.

Кой може да играе като централен нападател за Левски?

Още в първата контрола на "сините" в Турция се видя, че испанският специалист тества различни футболисти на върха на атаката. През позицията на Сангаре минаха Марин Петков и Карл Фабиен. Освен това се смята, че Веласкес може да разчита и на Евертон Бала, който пропусна контролата, но потенциално може да играе на върха на атаката. Същото важи дори за Мазир Сула и Рилдо, като се търси най-подходящата опция за заместник на Сангаре.

Още: Трансферът на Рупанов се бави, в Полша определиха ситуацията като „нестабилна“

Веласкес се готви за сценарий, при който остава със само един чист нападател

Веласкес вече придоби популярност с това, че може да използва играчите си на различни постове, и то доста успешно. Въпреки това, позицията на централен нападател изглежда по-трудна и ще бъде интересно дали "сините" ще останат само със Сангаре, или все пак ще се подсилят с още един таран. Веласкес подчерта на няколко пъти, че за Левски е по-важно да съхрани ядрото си от футболисти от есента, отколкото да привлича нови играчи.

Още: "Левски поема голям риск с бездействието си на трансферния пазар, а Лудогорец набира скорост"