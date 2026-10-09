"Нямам работа във втория отбор": Георги Йомов поиска шанс при Маркус Гиздол в ЦСКА

Георги Йомов има амбицията съвсем скоро отново да облече екипа на първия отбор на ЦСКА. Крилото се завърна на терена след четиригодишно отсъствие заради наказание за допинг, но е категоричен, че вече се намира в достатъчно добра форма, за да се конкурира с останалите футболисти при "червените". Йомов не крие желанието си да попадне в плановете на новия старши треньор Маркус Гиздол и дори очаква да започне зимна подготовка с представителния тим.

Йомов: Не се притеснявам от конкуренцията в ЦСКА

В интервю за предаването "Шампионски игри" с водещ Йордан Георгиев футболистът заяви, че вярва във възможностите си и е готов да направи следващата крачка. "Аз лично се виждам там, съдейки по състоянието, в което се намирам в момента. Не се притеснявам от конкуренцията. Никога не съм се притеснявал. Даже това ме стимулира повече", коментира Йомов.

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Той добави, че според него вече може да бъде напълно равностоен на играчите от първия състав, но всичко зависи от това дали ще получи възможност да се докаже.

"Не смятам да се задържам дълго във втория отбор"

Йомов беше наказан за близо 1500 дни след положителна допинг проба през лятото на 2022 година. През септември 2026-а той поднови кариерата си с дубъла на ЦСКА във Втора лига. Крилото изигра около половин час при победата с 3:1 над Добруджа, а срещу Спортист Своге започна като титуляр и остана на терена до 66-ата минута при успеха с 1:0.

"За мен няма да бъде изненада, защото това е целта ми и такъв е планът ми. Не смятам да се задържам дълго във втория отбор на ЦСКА, защото там нямам работа. Той е за млади футболисти, които трябва да се развиват и да вървят напред", заяви Йомов по повод възможността да започне зимната подготовка с първия състав.

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