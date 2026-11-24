След като дълго се говореше за липсата и забавянето на противогрипните ваксини у нас, сега страната е изравена пред друга трудност - много от безплатните дози могат да останат неизползвани. За това сигнализират лични лекари.

Причината е, че този сезон не се предвижда преразпределение на противогрипните ваксини според възрастовите прагове на пациентите. Така годни ваксини вероятно ще бъдат бракувани, вместо от тях да се възползват други групи пациенти.

Деца ще останат без втора доза

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"Вече имаме доставени ваксини, макар и късно доставени, имаме интерес, ние си познаваме пациентската листа и бяхме заявили бройки спрямо нея. Късно пристигнаха ваксините, но в малко екстремни условия ще се постараем, както всяка година, общопрактикуващите лекари да си извършим ваксинационните програми и целевите групи да бъдат обхванати", заяви д-р Захаринка Вълканова, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари.

Тя обърна внимание, че вероятно много деца ще останат без втора доза от ваксините.

"Проблемът е, че в момента, освен ваксините, които трябва да направим, имаме и планирана профилактика, диспансерни прегледи, детска и женска консултация. Всичко трябва да се направи в максимално кратки срокове, тъй като за една от ваксините, назалната за децата от 2 до 7 години, срокът изтича на 19 декември. Т.е. това ни притиска във времето, защото част от децата са за първи път, а те трябва да получат 2 дози ваксини. Т.е втората не при всички деца ще успеем да я сложим. Днес не всички деца, които дойдат за първа доза, ще успеем да поставим втора доза, защото срокът им изтича на 19 декември", обясни тя.

При недостиг ваксини ще се изхвърлят

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Вълканова потвърди, че има риск като цяло на едни лични лекари да им останат ваксини, а на други да не им стигнат.

"Тази тема много ни вълнуваше, защото голяма част от колегите няма да могат да използват всичките си ваксини поради факта, че много от пациентите им са си поставили ваксини, закупени от други държави", заяви тя.

"Тук възникна въпросът, който ние апелирахме нашето министерство, ако може с приемно-предавателен протокол едната практика да отстъпи ваксини на друга практика. Или друг вариант - от една и съща ваксина имаме определена бройка за деца и възрастни и да можем с разрешение от министерството, ако свършат детските, да можем да слагаме от групата над 65 години. Но за момента нямаме разрешение", добави медикът.

Тя уточи, че има и друг казус - че ако останат голям брой ваксини, личните лекари искат да могат да разширят възрастовия диапазон - например изискването да не е над 65 години, а над 63 години.

"Т.е. да не бракуваме един огромен брой ваксини, а да ги използваме. За съжаление засега нямаме разрешение на нито един от тези въпроси", коментира д-р Вълканова.