Столичният кмет Васил Терзиев изрази публична подкрепа за отстранения кмет на Варна Благомир Коцев, като заяви, че "тежкият натиск и разплащанията са неизбежни, когато се засегнат лични интереси и общински терени". Позицията си той публикува във Facebook, след като Коцев посочи имена зад опитите за отстраняването му. Столичният градоначалник подчерта, че истинското изпитание в управлението е не просто да се знаят необходимите решения, а да се защитят интересите на гражданите въпреки съпротивата.

ОЩЕ: Благомир Коцев за отстраняването си: Във Варна беше извършен преврат

"Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен. Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града. Трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите", написа Терзиев.

Той поздрави Благомир Коцев за това, че публично е назовал хората, за които твърди, че стоят зад натиска срещу него, и допълни, че той продължава да отстоява позицията си, въпреки че е наясно с тежестта на обстоятелствата.

В края на поста си кметът на София изрази увереност в крайния изход: "Вярвам, че справедливостта отново ще надделее".