"Нямаше опити за натиск върху мен, когато бях прокурор и когато бях в изпълнителната власт като служебен министър на правосъдието. Не е моята работа да давам оценки на другите членове на ВСС, но трябва да подходим с доверие и да се надяваме, че при упражняване на функциите на съвета, ще се следват програмните цели на съвета". Още: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува?

Това заяви пред bTV Андрей Янкулов, новоизбран член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Янкулов се надява все пак институционалната среда в прокуратурата да се промени след избора на новия състав на ВСС.

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Основната цел за Янкулов като член на ВСС е да има промяна в прокуратурата, която трябва да престане да бъде бухалка. Прокуратурата като толкова единна и централизирана структура много важно затова какъв ще бъде нейният облик зависи от фигурата на главния прокурор, посочи той.

Според него пред кадровата политика и по отношение на цялостното кариерно развитие на магистратите, ще зависи как държавното обвинение ще изглежда пред очите на обществото и как ще изпълнява мисията си.

Андрей Янкулов добави, че профилът на главния прокурор е да осъзнава и да разбира тежките проблеми на институцията и на дефицитите в институционалната среда на прокуратурата.

Според него за нов главен прокурор не трябва да бъдат търсени действащи към момента политици.

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