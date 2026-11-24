Новият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще трябва да се изправи пред сериозни очаквания за промяна, повече прозрачност и реални действия срещу проблемите в съдебната система. Това стана ясно от изказванията на Екатерина Салкова и Петър Савов в ефира на Нова телевизия, които очертаха ключовите задачи пред бъдещия кадрови орган. Според Петър Савов парламентът е задал нов стандарт с организирането на публичен конкурсен избор за членове на ВСС от парламентарната квота, като е предоставил на сайта си подробна информация за кандидатите – биографии, дипломи, концепции, становища и двучасови изслушвания в правната комисия. Той определи това като добър пример за самия Съвет, на когото предстои подобна процедура.

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Савов обаче подчерта, че декларациите не са достатъчни, а истинската оценка ще дойде от практиката: „По делата ще ги познаете – дали се бере грозде от тръни, или смокини от репей. Всичко можем да декларираме, всеки от нас може да декларира и всички ще декларират добри намерения, но делата са тези, които ще очертаят истинския ни образ“.

Той припомни, че ВСС е преди всичко кадрови орган, чиято главна задача е да назначава на ръководни постове в съдебната власт хора с високи професионални и нравствени качества. Когато този принцип бъде нарушен – не само при избора на главен прокурор, системата навлиза в „обърната реалност“, което налага търсене на нормативни механизми за контрол и разследване на висши ръководители.

Екатерина Салкова отбеляза, че никой не си прави илюзии колко трудно ще бъде решаването на натрупаните проблеми, но изрази надежда за консенсус в новия състав на ВСС. Преди встъпването в длъжност, по думите ѝ, е важно членовете да се запознаят със събраните от предходния състав анализи и да признаят съществуването на проблемите, за да има по-голяма прозрачност.

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По темата за корупцията Салкова посочи, че думата означава „развала“ и че там, където има данни, такава е налице, но предстои да се разграничи реалното ниво на отклонения от закона от обществените възприятия, както и какво още може да направи новият състав за минали случаи.

Тя заяви категорична готовност да подкрепи дисциплинарна отговорност при наличието на съответни данни и доказателства – включително по казуса с публично изнесената информация за общи пътувания с Петьо Еврото. Салкова подчерта, че членовете на ВСС трябва ясно да отговорят защо са в Съвета, а онези, които не са там по правилните причини, трябва да се пенсионират, като същевременно отбеляза, че навлизането в прекалени конкретики преди конституирането на органа би било прибързано.