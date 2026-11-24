Тежка катастрофа на магистрала "Тракия" отне живота на 62-годишната Маргарита Паскалева, директор на СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Карнобат. Автомобилът ѝ е бил връхлетян отзад от кола, движеща се с близо 251 км/ч. По случая е повдигнато обвинение, а 66-годишният водач е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас. Очаква се съдът да разгледа мярката му за неотклонение, като държавното обвинение ще поиска постоянен арест.

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Кметът на Карнобат Георги Димитров, който е познавал лично загиналата, коментира трагедията в ефира на Нова телевизия. Той разказа, че е научил за инцидента около 40 минути след като се е случил – по телефона от началника на районната противопожарна служба, който му показал намерената в колата лична карта, за да провери дали става дума за същата жена.

Димитров обърна внимание на физическите параметри на удара и състоянието на пътя. "Това е скорост за Формула 1, не за магистрала. Тя е много над разрешената. Ние знаем какъв е пътят до Бургас – постоянно е в ремонт. Там и разрешените 140 км/ч са много", каза той.

По думите му след инцидента е преминавал няколко пъти покрай мястото на катастрофата по пътя към Бургас и е видял почти никакви следи от спиране. "При тази скорост автомобилът изминава около 70 метра в секунда. Ако тежи близо 1800 килограма, спирачният път е около 250 метра. От 9 ноември насам няколко пъти съм ходил в Бургас и съм минавал покрай мястото, където е станал инцидентът. Там почти не се вижда спирачен път – следите са около пет метра. Тя не е имала никакъв шанс да оцелее. Ударът е бил в задната част на автомобила", заяви Димитров.

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Градоначалникът изрази недоумение, че зад волана е бил мъж на 66 години, от когото би могло да се очаква по-голяма отговорност и преценка за риска. "Ако беше младеж на 20-25 години, бихме могли да кажем, че е неопитен, че му кипи кръвта. Но той е на 66 години, има някакъв бизнес, би трябвало да е улегнал мъж. Не знам как си е позволил да кара с такава скорост. Почерни едно семейство".

Според Георги Димитров загубата на Маргарита Паскалева е тежък удар за цялата общност в Карнобат, тъй като тя е била уважаван педагог и ръководител. "Тази година отново стана директор на годината и получи почетна грамота от Министерството на образованието. На погребението имаше над 200 души, но и 2000 да бяхме, няма да я върнем", каза той.