Номер 1 в България, но извън плановете на швейцарския елит

Лидерът в швейцарското първенство Тюн отрече информацията да има планове да привлече нов вратар и сподели, че няма интерес към стража на Левски Светослав Вуцов, пише местното издание "4-4-2.ch". През последните дни в българските медии се появиха спекулации за възможен трансфер на Вуцов в отбора на Стокхорн Арена, като темата бе отразена и от авторитетната немска медия kicker.de.

Фалшив интерес към Светослав Вуцов

Вратарят на “сините” прави много силен сезон и дори спечели титлата най-добър вратар за 2025 година, което допълнително засили спекулациите относно бъдещето му. Според информация от Швейцария обаче подобен интерес не съществува. Близки хора до клуба потвърдиха, че няма нищо вярно в разпространената информация и са приели фалшивата новина с изненада.

Още: Светослав Вуцов: „Говорим за това, което ни предстои, и без сухи мрежи ще съм щастлив“

Съставът на Тюн остава непроменен

От Тюн подчертават, че нямат интерес да привличат нов вратар, след като през зимата попълниха редиците си с амбициозния младежки национал на Швейцария - Тим Шпихел от Базел. В същото време категоричен избор за титуляр остава досегашният им вратар Никлас Щефен, който през декември удължи договора си до лятото на 2028 година. Щефен се утвърждава като един от най-добрите вратари в швейцарския елит, като дори вече попада в полезрението на националния селекционер Мурат Якин.

Още: Озадачаващо: Левски оставя Хулио Веласкес без един от най-добрите играчи в тима