15 декември 2025, 12:16 часа 186 прочитания 0 коментара
Учители настояват: Да не се пипа езиковото обучение

84.7% от учителите не подкрепят идеята на Министерството на образованието да се намалят паралелките с изучаване на чудж език. Това не е правилно стратегическо решение, смятат те. 10.1% са съгласни с намаляване на езиковото обучение. Това показват данните от направено от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" национално проучване с цел да анализира експертните мнения на учители, експерти и заинтересовани относно актуални и предстоящи промени в образователната политика на Министерството на образованието и науката (МОН), свързани с езиковото обучение в училище. Председателят на синдиката д-р Юлиян Петров обясни, че в изследването са участвали 3166 респонденти и то е проведено през последната седмица. 

Несъгласие и с други предложения

Липсва и подкрепата за драстично увеличаване на професионалните паралелки. На въпрос "Подкрепяте ли заповедта на МОН за увеличаване на процента на професионалните паралелки (около и над 50% от общия брой от предстоящия държавен план-прием) за учебната 2026/2027 година?", 55.6% не са съгласни това да се случи, а съгласието се измерва на 33.3%.

Има и несъгласие, свързано с въпроса "Подкрепяте ли задължителното изискване на МОН за обвързване на откриването на профилирана паралелка в гимназиалния етап с разширено изучаване на чужд език с изискването средните резултати от националното външно оценяване за последните три години в десети клас да са над националните?". Тук 80.8% смятат, че това е грешка, като 17% смятат, че тази обвързаност трябва да бъде с резултатите от държавните зрелостни изпити

Попитани "Смятате ли, че всяко училище трябва да предлага поне една непрофилирана и непрофесионална паралелка?", 52% смятат, че не трябва да има паралелка без професионална насоченост, но 30% са убедени, че всяко училище трябва да има такава.

Разбираемо, близо 80% не смятат, че указанието на МОН ще подобри цялостното качество на чуждоезиковото обучение в системата. Очевидно и целта на МОН не е такава, отбелязват от синдиката.

В тази връзка Синдикатът "Образование" предлага на МОН да отмени това свое указание с рестрикции към езиковото обучение, защото има категорично неодобрение от учители и експерти. Синдикатът предлага МОН да възложи на Института по образование, с ръководител проф. Галин Цоков, да направи оценка на въздействието на тази ключова промяна в тази образователна политиката и тогава да потърси национален консенсус по този въпрос от учители и родители.

"Увеличението на учителските заплати е отложено с отлагането на бюджета за неопределено време, но нека поясним, че то беше планирано за 8,5%, а не за 10%, както твърдяха някои "амбициозни" политици", заявява председателят на синдиката д-р Юлиян Петров.

