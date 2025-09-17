Емблематичен български клуб получи 6-цифрена сума от община, има още стъпки до спасението

Общинският съвет във Варна даде съгласие за сключване на споразумение между общината и Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб Спартак 1918. В резултат на това "соколите" ще получат 550 000 лева след евентуална позитивна развръзка с подписване на документа. Тези средства са за покриване на задълженията на клуба към Националната агенция за приходите (НАП). Съпредседателят на Управителния съвет на варненци Алекс Илиев коментира темата.

Община Варна помага на Спартак Варна

По думите му администрацията има правото да потърси становище на финансовия министър за отпуснатите средства. Според него отпускането на средства може би ще се случи, след като общината получи становище от министъра на финансите, ако решат да процедират по този начин. "За мен обаче е достатъчно в този момент да се извърши официално комуникация между институциите – община Варна и в случая НАП и БФС, че тези пари са гласувани и това ще ни даде глътка въздух и официално разбиране от приходната агенция", каза Илиев.

"Другото, което остава и е отново лицензионно зависимо, са задълженията към футболистите. Сумата е около 1 милион лева, но там ще разчитаме най-вече на нови споразумение с футболистите. През януари и февруари ще имаме постъпления от телевизионни права, от УЕФА под някаква форма, макар че отиват за детския футбол, и другото - отварят трансферния прозорец и ще разчитаме да изходящи трансфери, ако до тогава не се е появи човек, който да помогне за издръжката на футболния клуб", обясни още той.

В отговор на въпрос за споразумението, което общината ще подпише с клуба и с което ще отпусне средства на Спартак 1918 Варна, Илиев обясни, че то ще е на база първоначалната им идея - клубът да представи базата си и предвид това, че има телевизионно излъчване на всеки домакински мач, за инициативи на общината.

