Официално: БФС избра новия национален селекционер на България

Българският футболен съюз официално обяви името на новия селекционер на националния отбор на България. Както е известно, досегашният наставник Александър Димитров подаде оставка след нулевото равенство с Естония в Лигата на нациите. Няколко дни по-рано "лъвовете" допуснаха първото си в историята поражение от Люксембург. Тези резултати и вълната от недоволство от футболната общност срещу него предизвикаха оттеглянето на Димитров.

БФС обяви кой ще води националния отбор

България ще изиграе още две срещи от настоящата международна пауза за националните отбори. На 3 октомври, събота, "лъвовете" ще гостуват на Исландия, а няколко дни по-късно, на 6 октомври, ще пътува до Люксембург. Край тъчлинията за тези двубои ще застане Атанас Рибарски. В момента той е селекционер на националите до 19 години. Очаква се БФС да вземе окончателно решение след изиграването на тези мачове.

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"Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи", написаха от родната централа на официалния си сайт.

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