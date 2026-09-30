Проф. Тодор Радулов за убийството на Илиян Филипов: Ако до 24 часа няма арест, случаят отива при неразкритите

Това е класическият случай, при който, ако до 24 часа не се стигне до установяване на убиеца и последващото задържане, като че ли нищо няма да се случи. Такива няколко случая през последните 10 години – най-ярките като че ли бяха с Петър Христов, по-скорошно е с Алексей Петров. Това заяви експертът по национална сигурност проф. Тодор Радулов в ефира на БНР относно убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов.

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"Обикновено става дума за поръчкови убийства – извършителят няма нищо общо с убития и връзката се прекъсва в момента, в който той изчезне от полезрението и от възможностите на полицията и специалните служби. Нека да видим какво ще стане до утре. Ако няма ясна фигура на извършителя, напълно възможно е и това убийство да отиде сред неразкритите", смята той.

По думите му извършителят е познавал много добре маршрута, по който се е движил Филипов. "Застрелян е на място, на което трудно може да се запише нещо или да има свидетели. Тези силуети, които са хванали камерите, едва ли могат да постигнат някаква идентификация на обекта. За съжаление и това убийство изглежда като извършено от килър, който е наемен убиец", посочи още проф. Радулов.

По думите в последните 10 години МВР при такива ситуации, в които има индикации, че случаят ще е сложен и вероятно няма да се стигне до разкриване, се стремят да обяснят, че сигнали за заплаха не е имало.

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"Няколко пъти е имало публични скандали между Илиян Филипов и други бизнесмени, участници в неговия бизнес и след това са се разделили. Така че има много версии и много информация, която говори за това, че би трябвало полицията да бъде сигнализирана. Всички тези предварителни признаци, които говорят за натрупване на конфликти, би трябвало да са на вниманието на местната полиция, най-малкото", коментира още експертът.