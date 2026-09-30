Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков влизат в словесен двубой в комедията "За носа на един президент"

Какво се случва, когато човекът, който трябва да държи всичко под контрол, изведнъж изгуби контрол над себе си? Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков търсят отговора в новата театрална комедия "За носа на един президент", чиято премиера е на 27 октомври в Сити Марк Арт Център в София.

Хитовата френска пиеса на Матийо Делапорт и Александр дьо ла Пателиер, създадена по "El Electo" на Рамон Мадаула, среща двама мъже в една стая и превръща една, на пръв поглед, дребна криза в голям сблъсък на характери, позиции и добре скривани слабости.

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В центъра на историята е новоизбран президент, който само часове преди важна публична изява се сблъсква с неочакван и доста неудобен проблем. За да бъде разрешен възможно най-бързо и дискретно, на помощ идва психиатър. Срещата, която би трябвало да бъде кратка, постепенно се превръща в двубой на думи, в който ролите непрекъснато се разместват, а въпросите стават все по-неудобни.

Следва виртуозен словесен пинг-понг с неочаквани обрати и абсурдни ситуации – остроумен, безпощаден и зареден с много смях. Разговорът между двамата постепенно преминава отвъд непосредствения проблем и започва да сваля една по една маските, зад които човек се чувства в безопасност.

В българската версия един срещу друг на сцената застават Димитър Живков и Герасим Георгиев-Геро, който поема и режисурата на спектакъла. Преводът на пиесата е на Валерия Пачева, а музиката - на Жан-Филип Рамо.

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Преди да стигне до българската сцена, историята печели публиката във Франция още с премиерата си през 2020 г. По-късно постановката получава и телевизионна версия. Френските медии определят комедията като "изключително смешна" и "изпълнена с финес". След София пиесата ще бъде представена на театралните сцени в Русе, Елин Пелин, Велико Търново, Шумен и Добрич.

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