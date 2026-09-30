Първи отложен мач в България заради убийството на Илиян Филипов

След шокиращата новина за убийството на Илиян Филипов - собственик на Ботев Пловдив и на и на транспортната компания PIMK (ПИМК), за което досега се знае, че се е случило в малките часове на 30 септември, българската футболна общност скърби за Филипов. Големите клубове у нас изказаха съболезнования към близките и подкрепа на всички "жълто-черни" фенове.

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Първи последствия от кончината на собственика на Ботев Пловдив вече са факт, като от клуба обявиха, че предвидената контрола със Септември София се отменя. "Днешното занимание на представителния мъжки отбор бе отменено, а всички футболисти и треньори скърбят за загубата на президента Илиян Филипов. В знак на уважение към Илиян Филипов всички мачове на юношеските формации на клуба за предстоящия уикенд бяха отложени. До двубоя със Славия на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити, а клубът няма да прави медийни изяви. Илиян Филипов мечтаеше и се бореше за силен и единен Ботев. Клуб, с който целият град да се гордее. Ботев е вечен!".

Новината обиколи света

Снимка: Botev Plovdiv/Facebook

Новината бързо обиколи света, като сутринта 15 чуждестранни медии в повече от 10 държави отразиха трагедията. Някои издания не се спестиха в теориите си.

Най-драматично отразиха случая в Румъния. Местното издание BZI.ro излезе със заглавие: "Екзекуция в мафиотски стил в България". Медията Stiripesurse.ro също говори за убийство в мафиотски стил. Другите водещи заглавия включват шока, вселен от случилото се с финансовия благодетел на "канарчетата". Руският портал "Новости Mail" представи случая като убийство на президент на европейски футболен клуб. Новината стигна и до Кавказ. Азербайджанската агенция APA обясни, че се разследва умишлено убийство.

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