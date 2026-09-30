Скандално видео: Съдия заплашва 101-годишния си дядо с "видя ли те на обяд, те изхвърлям през балкона"

Скандално видео в социалните мрежи предизвика вълна от възмущение. На кадрите се вижда и ясно се чува как млад мъж крещи и заплашва възрастен мъж. "Няма да обядваш повече. Видя ли те на обяд, те изхвърлям с посудата и с всичко през балкона. Теб трябва с шамари да те изкарвам", вика и заплашва мъжът. В началото не става ясно към кого са отправени тези ужасни думи, но след минути се вижда възрастен мъж, който излиза на балкона.

Младият мъж продължава да му вика и да му се накра, като този път е за кърпа, закажена на простора.

След вълата от възмущение в социалните мрежи и множеството подадени сигнали, стана ясно, че младият мъж е Боян Бояджиев. Той е бил младши съдия в Софийски градски съд до 1 юли 2026 г. С решение на Съдийската колегия на ВСС е назначен на длъжност съдия в Софийски районен съд.

Жертвата на агресията му е неговият дядо – 101-годишният инженер Белчо Бояджиев.

"След запознаване със съдържанието на видеоклипа, както и с множеството имейли, получени на служебната поща на съда, председателят на СГС Руси Алексиев поиска информация от административния ръководител на Софийския районен съд какво е предприел по случая, за да може при необходимост да бъдат предприети последващи действия", заявиха в официално становище от СГС.