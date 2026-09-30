Това ли е убиецът на Илиян Филипов?

Първи кадри на предполагаемия извършител на убийството на футболния бос и бизнесмен Илиян Филипов в Пловдив бяха разпространени в медиите и социалните мрежи.

Според появилата се информация кадърът е от охранителна камера в района на местопрестъплението и е предоставен от МВР. Той беше публикуван и от бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

На записа се вижда висок и слаб мъж, облечен с черно долнище и сиво горнище, с качулка и маска на лицето. Мъжът се отдалечава от жилищния комплекс, в който се намира имотът на Филипов и където е извършено убийството. Още: Първи отложен мач в България заради убийството на Илиян Филипов

По неофициална информация предполагаемият извършител е напуснал комплекса и впоследствие се е качил в такси в района на пловдивския квартал "Христо Смирненски". Твърди се, че това е станало между 1 и 2 часа през нощта.

Разследващите призовават таксиметровите шофьори, които разполагат с видеорегистратори, да предадат записите си на полицията. Властите призовават и всеки, който е превозвал мъж, отговарящ на описанието на издирвания, да подаде сигнал.

Илиян Филипов беше убит около 1 часа през нощта в пловдивския квартал "Христо Смирненски". По първоначални данни стрелецът е бил един. Още: "Връщаме се в отдавна отминали времена": "Възраждане" с критика към Радев след убийството на Филипов

Към момента информацията за самоличността на извършителя и за конкретното му придвижване остава неофициална и не е потвърдена от разследващите органи.