Лудогорец осъди действията срещу Илиян Филипов, ЦСКА с позиция за трагедията в Пловдив

Българските клубове продължават да реагират на трагичната смърт на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов. В ранните часове на 30 септември, малко след края на срещата между България и Естония, която се изигра на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, родният бизнесмен е бил убит. По първоначална информация той е бил прострелян в главата около дома му в квартал "Христо Смирненски". Все още няма подробности или заподозрени за тежкото престъпление.

ЦСКА и Лудогорец с позиция за трагедията с Илиян Филипов

Последните клубове, които се присъединиха към вълната от подкрепа към "канарчетата", бяха тези на ЦСКА и Лудогорец. Двата гранда излязоха с позиции в социалните си мрежи, в които изразиха своите съболезнования. От Разград остро осъдиха подобни действия и изразиха надежда виновният да получи наказание. От ЦСКА пък отчетоха приноса му към развитието на футбола в Пловдив.

ОЩЕ: ПФК "Левски" за убийството на Илиян Филипов: Смъртта няма клубна принадлежност

"Лудогорец изказва своите най-искрени съболезнования по повод кончината на Илиян Филипов. В този тежък момент скърбим заедно със семейството и близките му, както и с привържениците на Ботев (Пловдив). Лудогорец остро осъжда такъв акт на насилие и отнемането на човешки живот. Убедени сме, че подобни деяния нямат място в нашето общество, и се надяваме компетентните органи да установят и разкрият извършителите, които да понесат отговорност съгласно закона. Приемете нашата искрена съпричастност и подкрепа в този труден момент. Поклон пред паметта му!", написаха от Лудогорец.

"ПФК ЦСКА изразява дълбокото си съжаление от разтърсващата новина за трагичната кончина на собственика на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. Изказваме най-искрените си съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички привърженици на един от най-популярните и обичани футболни клубове у нас. В този невероятно труден момент за цялата "жълто-черна" общност, ЦСКА държи да изрази подкрепата си към клуба и феновете му. Илиян Филипов ще бъде запомнен с приноса си към Ботев и пловдивския футбол. Поклон пред паметта му!", гласи позицията на ЦСКА.

ОЩЕ: Последният човек, спорил с Илиян Филипов преди убийството му: Случилото се няма нищо общо с футбола