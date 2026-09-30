Депозити без връщане и скок на таксите в движение: КЗП проверява частните градини и училища

Общо 63 неравноправни клаузи в договорите и общите условия на частни детски градини и училища е открила Комисията за защита на потребителите (КЗП). Проверките са извършени през септември след подадени жалби от родители и специална контролна кампания. Инспекторите са анализирали над 1120 клаузи в документите на 25 дружества, чийто списък е предоставен от Министерството на образованието и науката.

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На учебните заведения с нарушения са изпратени предписания за отстраняването им, а срещу тези, които не се съобразят с тях, КЗП завежда съдебни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Към момента осем дружества все още не са изпълнили изискванията и са получили повторни предупреждения.

Най-честите нарушения в договорите

Проверките сочат, че в договорите на частните градини и училища се повтарят едни и същи неизгодни за родителите условия. Сред тях се открояват отказите да се връщат депозити или неизползвани месечни такси при отписване на детето, ако не е подадено писмено предизвестие цял месец предварително, както и възможността за повишаване на месечните суми в движение по време на учебната година под предтекст за инфлация или по-високи разходи. Често срещано условие е също, че при предсрочно прекратяване на договора учебното заведение не дължи връщане на вече внесени такси.

Част от документите дават право на самите детски градини и училища да прекратят договора незабавно и без предизвестие, като в определени случаи дори изискват неустойка от родителите.

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Наред с това се наблюдават клаузи за автоматично подновяване на договорите за още една година при липса на изрично писмено волеизявление, както и двойни стандарти при комуникацията, при които заведенията не признават имейли от родителите за официални, но в същото време използват именно електронната поща, за да ги информират.