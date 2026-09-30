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Синът на българска легенда довел Маркус Гиздол в ЦСКА

30 септември 2026, 12:49 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Синът на българска легенда довел Маркус Гиздол в ЦСКА

Голямата новина в ЦСКА вече е факт. Ръководството на "армейците" официално обяви името на новия си треньор. В началото на месеца Христо Янев си подаде оставката и напусна след триумфа над Левски в мача за Суперкупата на България. Последваха седмици на спекулации и преговори, които в крайна сметка приключиха с идването на Маркус Гиздол. Германският специалист подписа договор до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с още една година.

Кой помогна на идването на Маркус Гиздол

Мнозина се изненадаха от идването на треньор като Гиздол по родните терени. Сега стана ясно кой е помогнал за сделката. Синът на легендата на българския футбол Красимир Балъков - Красимир Балъков-младши, е съдействал за привличането на германеца в ЦСКА. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи. Той работи като мениджър в агенцията "Атлет мениджмънт", която е помогнала при преговорите между "червения" клуб и представителя на германския наставник от "Феър спорт". Първите контакти са осъществени преди около 10 дни.

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Маркус Гиздол

Ето какво написа Балъков-младши:

"Много се радвам, че бях част от осъществяването на това! Голямо благодаря на Fair Sport за доверието и чудесното, професионално сътрудничество през целия процес. Пожелавам на Маркус и неговия екип успех в тази нова глава в ЦСКА, в това предизвикателство! Всичко най-добро, треньоре!", написа Балъков-младши. Припомняме, че баща му има кратък престой на "Армията" като играч. През 1990 година той подписва с ЦСКА и пристига в столицата от Етър Велико Търново. Балъков провежда предсезонната подготовка с отбора, но се оказва, че все още има действащ контракт с Етър и се завръща в родния си град.

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Красимир Балъков ЦСКА Маркус Гиздол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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