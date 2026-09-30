Убийството на Илиян Филипов застрашава бъдещето на Ботев Пловдив и още един клуб

Последиците от трагичната смърт на Илиян Филипов тепърва ще се усещат. В ранните часове на 30 септември финансовият благодетел на Ботев Пловдив бе открит мъртъв край дома си в квартал "Христо Смирненски". Часове по-рано той бе на стадион "Христо Ботев", където изгледа на живо срещата между България и Естония в Лигата на нациите. По първоначална информация Филипов е прострелян с куршум в главата. Към този момент няма данни за заподозрени извършители на тежкото престъпление.

Задават ли се нови финансови проблеми в Ботев Пловдив?

Това оставя Ботев Пловдив в неизвестност. Припомняме, че Филипов, чиято фирма "ПИМК" построи "Колежа", пое акциите на клуба през 2025 година. Тогава "канарчетата" се намираха в изключително трудна финансова ситуация и бяха пред фалит. Благодарение на Филипов клубът успя да погаси дълговете си в размер на 4 милиона евро, но все още има около 5 милиона, които трябва да изплати. С идването му Ботев Пловдив се превърна в един от отборите с най-голям бюджет в българския футбол. Сега внезапната му смърт поставя под въпрос бъдещето на "жълто-черните".

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Предстои да се разбере как Сдружение "ПФК Ботев" и останалите спонсори ще реагират на тежкия удар и как ще бъде осигурен бюджетът за остатъка от сезона. Освен футболния Ботев Пловдив, още един клуб ще бъде засегнат от убийството на Илиян Филипов. Преди няколко седмици компанията му обяви, че ще спонсорира и баскетболен проект. Досегашният тим на "Академик Бултекс 99" бе преименуван на "Ботев Академик", а финансирането щеше да идва от страна на Филипов. Очаква се развитието и на този казус.

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