БФС има план за заместник на Александър Димитров начело на националния отбор

Ръководството на Българския футболен съюз е изправено пред сериозен казус. След няколко дни националният отбор по футбол гостува в Исландия за третия си мач от Лигата на нациите, а няма треньор. Това се случва на фона на слабите резултати в първите два кръга, които доведоха до оставката на селекционера Александър Димитров. "Лъвовете" записаха поражение с 1:2 от Люксембург и нулево равенство с Естония у дома.

Кой ще води националите след оставката на Александър Димитров

На 3 октомври, събота, България гостува в Рейкявик. Това остава шефовете на БФС само с два дена да изберат кой ще замести Александър Димитров край тъчлинията. По всяка вероятност те ще се обърнат към познато лице. "Мач Телеграф" съобщава, че националният отбор по футбол може да бъде поверен на Атанас Рибарски. От края на миналата година родният специалист е начело на селекцията до 19 години. Очаква се в следващите часове изборът на БФС да бъде обявен.

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От 2025 година насам Рибарски води България U19. Преди това той е асистент в Ботев Пловдив. Във визитката му влизат и 7 години в Берое, където е бил със статут на директор на академията, помощник-треньор и наставник на отбора под 19 години. След това той става част от ЦСКА 1948, където от асистент стига до треньор на представителния тим и го извежда до първо участие в евротурнирите. Преди да поеме 19-годишната селекция на България той бе част от щаба на Илиан Илиев при "лъвовете".

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