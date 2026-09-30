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"Връщаме се в отдавна отминали времена": "Възраждане" с критика към Радев след убийството на Филипов

30 септември 2026, 13:23 часа 1089 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
"Връщаме се в отдавна отминали времена": "Възраждане" с критика към Радев след убийството на Филипов

"Връщаме се в отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Радев заяви, че борбата с олигархията приключи". Това каза пред медиите депутатът от проруската партия "Възраждане" Петър Петров във връзка с убийството на Илиян Филипов. Според него подобни убийства не бива да се подминават с лека ръка, защото са "тревожен сигнал за демокрацията и тревожен удар върху заявките на "Прогресивна България" за обществения ред и сигурност".

Искат изслушване на Демерджиев

От партията искат изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и главния секретар на МВР в ресорната комисия на утрешното й заседание.

"Каква е организацията на МВР за бързото разкриване на престъплението и организацията на министерството по отношение на превенцията срещу бъдещи подобни тежки престъпления", пита Петров.

Убийството на Филипов

Бизнесменът и основен финансов благодетел на футболен клуб "Ботев Пловдив" Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни той е убит с изстрел в областта на главата, съобщи Нова телевизия. Към момента има неофициално потвърждение на МВР, че Филипов е убит. Подробностите около тежкия инцидент се изясняват. ОЩЕ: Убиха с куршум в главата ръководителя на Ботев Пловдив Илиян Филипов

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Възраждане Петър Петров Илиян Филипов 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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