Кабинетът "Радев":

Мирчев с първи думи и потенциална версия за убийството на Илиян Филипов (ВИДЕО)

30 септември 2026, 12:54 часа 932 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мирчев с първи думи и потенциална версия за убийството на Илиян Филипов (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев излезе с първи думи и потенциална версия за убийството на Илиян Филипов, обвързвайки го с конфликт с Иван Петлешков. Това стана ясно от думите на Мирчев на брифинг в парламента. "По отношение на този случай има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на PIMK и г-н Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана", каза Мирчев.

Според него едновременно с това трябва да бъдат разследвани и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички, произтичащи от това действия на различни компании и лица от сенчестия бизнес. 

 

Подобна връзка с Иван Петлешков намери и журналистката Полина Паунова, която твърди за противопоставяне между убития Филипов и Иван Петлешков. Тя припомня, че в края на месец март 2025 г. убитият днес собственик на PIMK Илиян Филипов заявява в официална позиция: "Да – имам информация, че се готви покушение срещу мен, организирано от Иван Петлешков. Подал съм официални сигнали”.

Убийството на Филипов

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Бизнесменът и основен финансов благодетел на футболен клуб "Ботев Пловдив" Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни той е убит с изстрел в областта на главата, съобщи Нова телевизия. Към момента има неофициално потвърждение на МВР, че Филипов е убит. Подробностите около тежкия инцидент се изясняват. ОЩЕ: Убиха с куршум в главата ръководителя на Ботев Пловдив Илиян Филипов

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Полина Паунова убийство Ивайло Мирчев Илиян Филипов Иван Петлешков 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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