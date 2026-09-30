Убийството на Илиян Филипов:

"Екзекуция в мафиотски стил в България": Новината за трагичната смърт на Илиян Филипов обиколи света

30 септември 2026, 12:31 часа 865 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv/Facebook
"Екзекуция в мафиотски стил в България": Новината за трагичната смърт на Илиян Филипов обиколи света

Светът реагира на огромната трагедия в Пловдив. В ранните часове на 30 септември финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов бе открит убит край дома си в квартал "Христо Смирненски". По първоначална информация бизнесменът е бил прострелян с куршум в главата. Новината бързо обиколи света, като сутринта 15 чуждестранни медии в повече от 10 държави отразиха трагедията. Някои издания не се спестиха в теориите си.

Светът реагира на трагедията с Илиян Филипов

Най-драматично отразиха случая в Румъния. Местното издание BZI.ro излезе със заглавие: "Екзекуция в мафиотски стил в България". Медията Stiripesurse.ro също говори за убийство в мафиотски стил. Другите водещи заглавия включват шока, вселен от случилото се с финансовия благодетел на "канарчетата". Руският портал "Новости Mail" представи случая като убийство на президент на европейски футболен клуб. Новината стигна и до Кавказ. Азербайджанската агенция APA обясни, че се разследва умишлено убийство.

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Илиян Филипов

Британското издание "Inside Wolrd Football" също съобщи за трагичната смърт на родния бизнесмен. В материала се подчертава ролята на Филипов като собственик на ПИМК и мажоритарен акционер в Ботев Пловдив. В информацията се съобщава още, че стрелецът е избягал в близката гора. Гръцката медия "Proto Thema" описа Филипов като един от най-влиятелните хора в транспортния и строителен бизнес в България. Полското радио "RMF24" пък подчерта могъществото на българина в бизнес средите. В Сърбия, Северна Македония и Албания също отразиха случилото се.

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Ботев Пловдив Илиян Филипов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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