Капитанът на България: Футболистите сме главните виновници, няма значение кой ще бъде треньор

Капитанът на българския националния отбор Кристиан Димитров не скри разочарованието си след нулевото равенство с Естония. "Лъвовете" отново не бяха на ниво, след като преди дни допуснаха първото си в историята поражение от Люксембург, а сега завършиха 0:0 в Пловдив. Гостите бяха по-близо до победата, след като им отмениха гол, удариха греда, а Димитров изчисти една топка от голлинията. След този резултат селекционерът Александър Димитров си подаде оставката.

Кристиан Димитров заяви какво се обърка за България в мача с Естония

След края на двубоя капитанът на Левски застана пред медиите и бе категоричен, че цялата вина лежи върху играчите. След това той коментира решението на Александър Димитров. Защитникът му благодари от името на целия отбор, но подчерта, че който и да поеме националите няма да е от голямо значение, тъй като футболистите си остават същите. Димитров все пак вярва, че именно те могат да подобрят ситуацията.

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"Не знам какво не се получи. Не можахме да отбележим гол. Мисля, че не играем на това ниво, на което трябва да играе националният отбор на България. Запазихме суха мрежа, ама отпред, липсва ни последните 30 метра голът. Не съм човекът, който трябва да коментира какъв е проблемът. На хората мога да се извиня като капитан на отбора за първия мач с Люксембург, че загубихме и днес, че не можахме да вземем трите точки. Няма какво да бягаме от отговорност. Ние сме главните виновници", каза Кристиан Димитров. "Искам да му благодаря от името на целия отбор, щом е подал оставката. Това е негово решение, разбира се. Живецът може да дойде от самите нас. В момента, който и да направят треньор, това сме футболистите."

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