Убийството на Илиян Филипов:

Последният човек, спорил с Илиян Филипов преди убийството му: Случилото се няма нищо общо с футбола

30 септември 2026, 11:22 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Последният човек, спорил с Илиян Филипов преди убийството му: Случилото се няма нищо общо с футбола

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изказа съболезнования по повод трагичната смърт на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Родният бизнесмен е бил убит в ранните часове на 30 септември. По първоначална информация той е бил прострелян с куршум в главата пред дома си в квартал "Христо Смирненски". Към момента не се съобщава за причините и обстоятелствата, при които е станала стрелбата и няма заподозрени за извършване на престъплението.

Венци Стефанов коментира трагичната смърт на Илиян Филипов

Откакто Филипов пое собствеността на Ботев Пловдив, той често имаше словесна закачка с боса на "белите". Преди дни двамата отново влязоха в спор относно нивото на звездата на "канарчетата" Асен Чандъров и бившия играч на Славия Кристиян Балов. Именно по този повод е последната публикация на Филипов в социалните мрежи. Венци Стефанов коментира тази ситуация и отношенията си с пловдивския бизнесмен, чиято фирма построи "Колежа".

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"Знаете - за умрелия или хубаво, или нищо. Наистина съжалявам и изказвам съболезнования. Нашата последна закачка беше свързана с футболистите, които са викани в националния отбор. Казах, че разликата между Балов и Чандъров, който е играч на Ботев Пловдив, е като тази между Лом и Лондон. После Илиян ми отговори, че ще ме заведе до британската столица, за да я разгледам. Жалко, че не успя да ме закара в Лондон", коментира Стефанов, цитиран от Dnes.bg. "Щом даваше пари за футбола, значи е бил добър човек. А това, че е допускал понякога грешки, е присъщо на хората с по-високо его. Аз никога лично не съм го нападал. Нито съм имал нещо против него. Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола."

Венцеслав Стефанов

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След това Стефанов обясни кога е възникнало напрежението помежду им: "Така наречените словесни престрелки между нас започнаха, когато един бивш футболист на Ботев Пловдив, който е при мен в Славия, дойде и ми съобщи, че са се опитали да го хванат. Става въпрос за Лазар Марин и за един мач между двата отбора. Момчето, браво за смелостта му, призна, че му звъннал човек от Ботев, оторизиран от Филипов. Предложили му пари, за да играе симулативно в мача между нас и Ботев. Аз, помните, веднага алармирах полицията. Започна разследване, вдигна се дандания. Разпитали са Илиян Филипов и така стартираха словесните атаки между нас. Той тръгна да ме съди. Аз никога не съм го виждал на живо - нито на мач, нито на улицата, нито в кафене, нито в ресторант. Никъде. Просто, когато сме играли с Ботев или той, или аз не сме били на стадиона."

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Славия Ботев Пловдив Венцеслав Стефанов Илиян Филипов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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