Официално: Историческият трансфер за българския футбол е факт - пак Божинов в Серия А!

20-годишният български национал Росен Божинов официално премина в редиците на Пиза. Клубът от Серия А представи младия бранител в официалните си канали. Родният талант премина в тима на Алберто Джилардино от белгийския Роял Антверп. Според медийни източници сумата е 5 милиона евро. Това превръща юношата на ЦСКА в най-скъпия български защитник, тъй като до момента не е плащана такава сума за друг.

Росен Божинов официално е в Пиза

„СК Пиза с удоволствие обявява успешното приключване на преговорите с РФК Антверпен (Белгия) за постоянно придобиване на правата на играча Росен Петков Божинов, който днес се присъединява към семейството на „нерадзурите“. Роден през 2005 г., български защитник Божинов развива футболната си кариера в младежката академия на ЦСКА София, дебютирайки в ранна възраст (през сезон 2021-22) с първия отбор в елитната дивизия", пишат от Пиза.

"След като натрупва опит във втора дивизия с ЦСКА 1948, той се мести в Антверпен през лятото на 2024 г., където веднага започва да се състезава в Юпилер Про Лийг, превръщайки се в ключов играч за „Великия стар“, най-стария клуб на Белгия (16 мача, 1 гол). Божинов игра за всички младежки национални отбори на България, до ниво 21 години (5 мача), преди да дебютира за старшия национален отбор на 4 септември. Посрещаме Росен сърдечно и му желаем успех в новата му роля“, пишат още „кулите“ в официалния си сайт. По този начин в Серия А отново ще има българин с Валери Божинов.

Джем Юмеров
