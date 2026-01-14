Войната в Украйна:

Радостин Василев: Машините са най-сигурният начин и произведоха най-честните избори

14 януари 2026
Машините са най-сигурният начин и произведоха най-честните избори - това заяви председателят на МЕЧ Радостин Василев в "Още от деня" по БНТ. Той обвини управляващото мнозинство, че чрез промени в Изборния кодекс се прави саботаж срещу машинното гласуване и се подготвя подмяна на вота.

Василев защити категорично машинното гласуване и обяви, че партията му подкрепя протестите срещу промените в Изборния кодекс. "Машините са най-сигурният начин. Те произведоха много честни избори - юли и ноември 2021 г. Изцяло на машини, когато разписките съвпадаха на 100%", подчерта той. По думите му въвеждането на т.нар. сканиращи машини няма за цел реално подобрение на изборния процес, а блокиране на възможността да се използват съществуващите машини.

"Вкарването в момента на броячните машини няма за цел те да се използват на изборите, а да се бламира възможността да имаме старите машини като алтернатива. Това е саботаж", заяви той. Лидерът на МЕЧ заяви, че в настоящия парламент не трябва да се правят промени в Изборния кодекс. "Това е мнозинството на мафията. С такова мнозинство нормална промяна не може да бъде направена", заяви Василев.

Освен за изборите, Василев коментира и законопроекта за контрол на цените, известен като "Антиспекула", определяйки разглеждането му в края на парламента като абсолютно безсмислено. "Този парламент си заминава, защото е пълен абсурд", заяви той.

По темата за охраната на политици Василев обвини БСП и "Има такъв народ", че са помогнали Делян Пеевски и Бойко Борисов да останат с охрана, и подчерта, че самият той не ползва нито охрана, нито депутатски имунитет. В политически план лидерът на МЕЧ заяви, че всички формации, които са против Пеевски и Борисов, са потенциални партньори. Като подходящ служебен премиер той посочи Андрей Гюров.

Елин Димитров
