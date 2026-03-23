Официално: Ивелин Попов окачи бутонките

Ивелин Попов обяви прекратяването на професионалната си футболна кариера на 38-годишна възраст. Това обяви самият той в профила си в социалните мрежи. Попето е едно от най-големите имена на българския футбол през последните години. В над 20-годишната му кариера той премина през клубове в България, Турция и Русия, където се отличи с 588 срещи, много голове и асистенции, както и немалко трофеи. Ивелин Попов записа 90 мача за националния отбор на България, като дълги години беше капитан на „лъвовете“.

Ивелин Попов изживява пика си в Русия

Ивелин Попов е познат с постоянството си и отдадеността във всеки клуб, в който е играл. Най-силният му период беше през 2015 г., когато се състезаваше в Русия. Тогава той беше основна фигура в оборите на Кубан Краснодар и гигантът Спартак Москва. Именно със столичани той стана шампион на Русия. Тогава и цената му достигна своя пик – 12 милиона евро. В България Попето носи екипите на Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда Кърджали. Именно при „небесносините“ той игра за последно, като се раздели с клуба преди около месец.

Още: Шефът на Арда разкри защо Попето си е тръгнал: имало ли е скандал с Тунчев?

Попето е трикратен Футболист на годината

Ивелин Попов се отличава и с индивидуални награди. Цели три пъти е ставал футболист №1 на България – за 2015, 2016 и 2017 г. На клубно ниво Попето печели руската Премиер лига и Суперкупата на Русия със Спартак Москва. В България става шампион 2 пъти с Литекс. Печели и два пъти Купата на България – с Литекс и с Ботев Пловдив.

Още: Попето приключва с футбола, разкри с какво иска да се занимава