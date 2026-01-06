Официално: Левски продаде Цунами в Турция!

Ръководството на Левски обяви официално, че един от капитаните на тима Вендерсон Цунами е трансфериран във втородивизионния турски Ъгдър. Както е известно, в последните дни стана ясно, че бразилският защитник със сигурност ще напусне стадион „Георги Аспарухов“ в посока югоизточната ни съседка. Днес сделката е била финализирана, след като 30-годишният бранител е преминал задължителните медицински прегледи в новия си отбор, а след това е парафирал своя контракт с клуба.

От Левски благодариха на Вендерсон Цунами за професионализма и всеотдайността му със „синята“ фланелка. Бразилецът изигра общо 139 мача за столичани във всички турнири, в които реализира 8 попадения. Той бе част от тима, който спечели Купата на България през май 2022 година.

„ПФК „Левски“ трансферира защитника Вендерсон Цунами в турския клуб „Ъгдър“. Бразилският бранител се присъедини към „Левски“ на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют със синята фланелка на 19 февруари 2022 година. С екипа на „Левски“ записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител е на Купата на България през 2022 година, а от началото на 2024 година бе капитан на отбора“.

“Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, както и лични и професионални успехи“, написаха от българския гранд.

