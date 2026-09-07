Още един нов: ЦСКА договори звезда от първия си съперник в Европа

Остават броени часове до края на трансферния прозорец в Първа лига. Родните клубове могат да осъществяват сделки до 23:59 часа на 8 септември. Водещите отбори са изключително активни, като ЦСКА ще се опита да подсили състава си за предстоящия дълъг сезон с още една звезда. Както е известно, "армейците" ще участват в евротурнирите за първи път от две години насам. Те останаха на крачка от класиране в груповата фаза на Лига Европа, след като преодоляха Дери Сити, Карабах, Макаби Тел Авив, но се спънаха срещу последния си съперник в предварителния етап - ОФИ Крит.

ЦСКА натиска за още един трансфер до края на летния прозорец

Така ЦСКА трябваше да се задоволи с участие в Лигата на конференциите. Тъй като отборът ще се бори на три фронта, Христо Янев ще се нуждае от дълбочина в състава си и избор на всяка една позиция. По тази причина ръководството се опитва да привлече още един краен бранител в последните часове на трансферния прозорец. Клубът иска да пазарува от един от съперниците си в Лига Европа. ЦСКА следи звезда на Дери Сити, който очевидно е оставил добро впечатление по време на двете им срещи.

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"Армейците" харесаха играч на Дери Сити

Става въпрос за Бари Котър. Според информация на ирландския журналист Дий Къран от "Drive 105 Radio", двата клуба са постигнали споразумение за десния бек. 27-годишният ирландец изигра 180 минути срещу "армейците", като тогава беше ползван като дясно крило. Въпреки по-атакуващата си позиция тогава, той предимно играе в защита. Договорът на крайния бранител изтича в края на ноември тази година, а Дери иска около 70 хиляди паунда за услугите му. Котър не попадна в групата за неделния мач на тима, а според информация той вече е в София, за да финализира трансфера си в Борисовата градина.

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