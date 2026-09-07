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Доналд Тръмп с нова роля на супер герой (ВИДЕО)

07 септември 2026, 11:05 часа 703 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Доналд Тръмп с нова роля на супер герой (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с нова роля на супер герой. Белият дом публикува в X видео, в което американският президент е представен с прочутия зелен пръстен на героя от DC Comics Зеления фенер. Кадрите са генерирани с изкуствен интелект и показват Тръмп, който с помощта на магическия пръстен изгражда защитна стена на границата, строи американски фабрики и демонстрира внушителна мощ.

Към видеото Белият дом добави и легендарната клетва на Зеления фенер: :В най-светлия ден, в най-тъмната нощ, никакво зло няма да избегне погледа ми... Зеленият фенер!".

Припомняме, че преди това Тръмп беше превърнат и в Супермен и в героя от „Междузвездни войни" Мандалорецът.

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Доналд Тръмп супер герой
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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