Доналд Тръмп с нова роля на супер герой (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с нова роля на супер герой. Белият дом публикува в X видео, в което американският президент е представен с прочутия зелен пръстен на героя от DC Comics Зеления фенер. Кадрите са генерирани с изкуствен интелект и показват Тръмп, който с помощта на магическия пръстен изгражда защитна стена на границата, строи американски фабрики и демонстрира внушителна мощ.

Към видеото Белият дом добави и легендарната клетва на Зеления фенер: :В най-светлия ден, в най-тъмната нощ, никакво зло няма да избегне погледа ми... Зеленият фенер!".

Припомняме, че преди това Тръмп беше превърнат и в Супермен и в героя от „Междузвездни войни" Мандалорецът.

The White House posted an AI-generated video of President Trump as Green Lantern.pic.twitter.com/aZDR3u9hTk — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026