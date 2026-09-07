Потрес от съдийството в България: "Хора, които не се подчиняват на дадени директиви, явно нямат място в българския футбол"

Един от най-добрите български треньори сподели недоволството си от съдийството в Първа лига. Илиан Илиев, който води отбора на Черно море, отчете изключителна негативна промяна в това отношение. Припомняме, че наскоро Българският футболен съюз назначи нов председател на Съдийската комисия. След две години начело Станислав Тодоров отстъпи поста си на италианеца Матео Трефолони. Според Илиев този момент е върнал българския футбол години назад, а трудът на Тодоров през последните две години вече е унищожен.

Илиан Илиев избухна с коментар за съдийството в България

Коментарите на Илиев дойдоха след поражението на неговия тим с 0:1 от Локомотив Пловдив. Родният специалист каза, че Черно море ще подаде жалба до БФС за няколко конкретни ситуации от срещата, които са били абсурдно изтълкувани от съдийския екип: "Първо трябва да кажа - аз го казах и в едно интервю преди няколко дни - изключително негативна промяна има в българското съдийство. Без да говорим с оправдания, с начини и т. н. Със сигурност ще подадем жалба и срещу ВАР-а. Не говоря за главния съдия и тази страничната съдийка, която чист червен картон за изгонване срещу Сидни - буквално за червен картон, тя дори не даде фал. За ВАР-а да не говорим, за Чинков. Счупиха крака на Алекс Колев, въобще не го разгледаха. Фал в последните секунди..."

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"Да не очакваме нищо добро занапред"

"Така че оставяме конкретиката в този мач. Говоря, че което успя да направи Станислав Тодоров за две години - за няколко месеца виждаме, че се унищожи", продължи той. "Аз съм много време във футбола. Още от ЦСКА в София, в 30-ата минута дава корнер - целият стадион и свят вижда, че е аут! И се мъчат да помагат, и се гърчат на дадени отбори да помагат. Върнахме се години назад. Аз го казвам това за доброто на българския футбол - дали ще продължа да съм треньор тук другата година, тази година, дали ще си тръгна - не е толкова важно. Важното е едно нещо - че ние за да искаме промяна във футбола, ей тия неща, ей тия хора трябва да дойдат тук да помагат, а да не пречат. Както тази страничната съдийка, главният, Чинков и т. н."

"Така че, със сигурност ще подадем жалба и ние в този мач виждаме, в други мачове - ето този в София, сто процента, ако беше от наша страна, това удара в главата на Керчев, щеше да е червен картон срещу нас, но пак се замълча. Така че Станислав Тодоров си тръгна, две години успя да направи нещо, но изглежда, че хора, които искат, но не се подчиняват на дадени директиви в нашия футбол, нямат място. Така че да не очакваме нищо добро занапред", завърши Илиев, давайки мрачна прогноза.

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