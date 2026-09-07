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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 7 септември 2026

07 септември 2026, 10:00 часа 535 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 7 септември 2026

Новата седмица започва с много интересни събития за феновете. Българският телевизионен ефир ще предложи много емоции на любителите на спорта в понеделничния ден. Предстоят да се изиграят последните мачове от кръговете в България, Испания, Италия и Англия. Втората седмица от US Open започва, а привъжениците на снукъра също ще има с какво да попълнят графика си. Ето и програмата днес.

Спорт по телевизията днес, 7 септември:

18:00 часа Тенис: US Open - Евроспорт 1, Евроспорт 2

18:00 часа Футбол: Фратрия – Черноморец (Бургас), Втора лига - Диема Спорт

19:20 часа Футбол: Каляри – Лече, Серия А - MAX Sport 3

20:00 часа Футбол: Хетафе – Селта, Ла Лига - MAX Sport 2

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20:30 часа Футбол: Дунав – Славия, Първа лига - Диема Спорт

21:45 часа Футбол: Удинезе – Лацио, Серия А - MAX Sport 3

22:00 часа Футбол: Бромли – Уимбълдън, Лига 1 - Диема Спорт 2

22:30 часа Футбол: Елче – Реал Сосиедад, Ла Лига - MAX Sport 4

15:00 часа Снукър: Инглиш Оупън - Евроспорт 2

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снукър US open Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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