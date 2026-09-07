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Нови разкрития: Бащата на убитите в Исперих момичета проиграл парите за кола в казино преди трагедията

07 септември 2026, 10:54 часа 940 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нови разкрития: Бащата на убитите в Исперих момичета проиграл парите за кола в казино преди трагедията

Разследването на тежката трагедия в Исперих, при която две непълнолетни момичета бяха убити, а след това баща им сложи край на живота си, е в напреднала фаза. Основните свидетели вече са разпитани, а експертизите по случая продължават. Очаква се разследването да приключи до края на септември. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров в ефира на bTV. 

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По думите му е установен и разпитан свидетел, който на 1 септември е взел бащата от Исперих и го е закарал до Разград. Там мъжът е посетил казино и е изиграл немалка част от парите, които неговият баща му бил дал преди това за закупуване на автомобил.

На същата дата бащата и двете му дъщери са отишли на работното място на майката. Според прокурора това вероятно е било предварително планирана последна среща.

Разследващите работят по версията, че трагедията е резултат от натрупване на множество фактори. Сред тях е продължителната зависимост на бащата от хазарта, както и проблемите в семейството. Според прокурора мъжът дълги години се бил хазартно зависим.

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Тодоров уточни, че към този момент няма писмено експертно заключение за психичното състояние на мъжа. Психолози обаче са присъствали при разпитите и въз основа на разказите на свидетелите са достигнали до извода, че е налице депресивно разстройство.

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Една от ключовите линии, по които се работи, е имало ли е домашно насилие в семейството.

Тъй като предполагаемият извършител на убийствата е починал, ако разследването потвърди, че именно бащата е отговорен за смъртта на двете момичета, наказателното производство ще бъде прекратено.

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Хазарт Исперих убийство хазартна зависимост
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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