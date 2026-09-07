С фуражка, сабя и отличия: Погребват Ратко Младич в Белград (ВИДЕО)

Ковчегът на бившия югогенерал Ратко Младич, който почина в затвора Хага на 27 август, докато излежаваше доживотната си присъда за геноцид, е изложен в отдалечена белградска църква, с фуражка, сабя и военните му отличия. Бившият командир на Армията на Република Сръбска ще бъде погребан днес (7 септември) в Белград, а ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.

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Гражданите ще могат да отдадат почит до 12:00 часа местно време (13:00 часа българско), когато ще бъде отслужено опелото от сръбския патриарх Порфирий. В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.

Ковчегът на Младич е украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стоят членове на сръбската армия.

Large crowds gather in Serbia for the funeral of convicted war criminal Ratko Mladić, as supporters openly glorify his legacy and many kiss his coffin.pic.twitter.com/6gqru1ufGi — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година при неизяснени обстоятелства.

В събота в Белград бе извършена възпоменателна церемония за Ратко Младич в присъствието на сръбския правосъден министър Ненад Вуич и много политици от Република Сръбска.