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С фуражка, сабя и отличия: Погребват Ратко Младич в Белград (ВИДЕО)

07 септември 2026, 11:22 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
С фуражка, сабя и отличия: Погребват Ратко Младич в Белград (ВИДЕО)

Ковчегът на бившия югогенерал Ратко Младич, който почина в затвора Хага на 27 август, докато излежаваше доживотната си присъда за геноцид, е изложен в отдалечена белградска църква, с фуражка, сабя и военните му отличия. Бившият командир на Армията на Република Сръбска ще бъде погребан днес (7 септември) в Белград, а ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.

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Гражданите ще могат да отдадат почит до 12:00 часа местно време (13:00 часа българско), когато ще бъде отслужено опелото от сръбския патриарх Порфирий. В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.

Ковчегът на Младич е украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стоят членове на сръбската армия.

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След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година при неизяснени обстоятелства.

В събота в Белград бе извършена възпоменателна церемония за Ратко Младич в присъствието на сръбския правосъден министър Ненад Вуич и много политици от Република Сръбска.

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Ратко Младич Погребение Сърбия военнопрестъпник
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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