Големият фаворит срещу местния любимец: Заформи се жесток сблъсък в 1/4-финалите на US Open

Испанската суперзвезда Карлос Алкарас продължава успешно защитата на титлата си на US Open. Световният №3 в ранглистата се класира за 1/4-финалите в Ню Йорк, след като победи без никакъв проблем Томи Пол с 3:0 (6:4, 6:3, 6:4). Въпреки че това е първият му турнир от четири месеца насам след контузия на китката, Алкарас загуби само един сет в първите си четири мача, а разгрома над местния фаворит бе поредно доказателство, че той е основен фаворит за трофея.

Алкарас прегази Томи Пол за 1/4-финал в Ню Йорк

Алкарас и Пол се бореха рамо до рамо в началните етапи на сблъсъка си на стадион "Артър Аш", като нито един от двамата не спечели точка за пробив през първите девет гейма. Но след испанецът направи пробив, за да спечели първия сет, той почти не погледна назад, показвайки класа и всестранна игра. Алкарас проби сервиса на Пол два пъти в началото на втората част и още веднъж в началото на третата, преди да затвърди победата си за 2 часа и 20 минути. По този начин той удължи победната си серия на турнирите от Големия шлем до 18 мача. Алкарас вече научи и съперника си за 1/4-финалите.

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Шелтън пребори Циципас и си спечели среща с големия фаворит

След труден старт на US Open, Бен Шелтън започна да напипва ритъма си и се класира за 1/4-финалите, където ще срещне Алкарас. Осмият в схемата американец си осигури зрелищна среща с испанеца, след като в неделя вечерта отстрани бившия №3 в света Стефанос Циципас с 6:2, 6:3, 6:4 за час и 51 минути. Циципас влезе в сблъсъка с добра инерция, след като отстрани шампиона от Синсинати Артур Фис и последва тази победа с успехи срещу Лойд Харис и 18-ия в схемата Иржи Лехечка. Гръцката звезда обаче така и не успя да се адаптира в мача, а при резултат 6:2, 5:2 се наложи да получава медицинска помощ. Гъркът изпрати бекхенд в мрежата и загуби сервиса си при 1:1 в третия сет, след което Шелтън безпроблемно стигна до финала. Алкарас е спечелил и трите си предишни мача срещу Шелтън, но двамата не са се срещали от миналата година на Ролан Гарос.

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