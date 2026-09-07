Призиви за оставка в столичен клуб - Любо Пенев може да се окаже потърпевш

Кризата в един от столичните клубове в Първа лига се задълбочава с всеки изминал ден. От началото на сезона отборът на Локомотив София се представя изключително неубедително, като все още няма нито една победа. "Железничарите" записаха три равенства и четири загуби в първите седем кръга, Така със своите три точки те твърдо заемат последната позиция във временното класиране в родния елит.

Кризата в Локомотив София скоро може да вземе първата си жертва

Представянето от началото на сезона никак не се харесва на феновете и ръководството. Това предизвиква сериозно напрежение в клуба, а потърпевш може да се окаже старши треньорът Любослав Пенев. Както е известно, родният специалист пое Локомотив София преди началото на новата кампания в много бурни за него времена. Ел Голеадор не бе стъпвал край тъчлинията от 2024 година насам, когато стана ясно, че се бори с коварна болест. През последните месеци той се посвети на най-важната битка в живота си, а след като се стабилизира, се върна на любимото си място - футболния терен.

ОЩЕ: Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27

Феновете на Локо София искат оставка

Слабият старт на "железничарите" обаче може да струва поста му начело. Търпението на феновете очевидно вече изтича, тъй като по време на последната среща на тима стадионът бе огласен от викове: "Оставка". Това се случи, след като бе извършена петорна смяна за Локомотив София. "Това не е училище за треньори", викнаха някои от привържениците, а след това единичните възгласи се обединиха в скандирания за оставка. В този конкретен случай край тъчлинията бе Атанас Стоилов, който замества Любо Пенев. Легендата на българския футбол отсъства заради вирус, а неговият помощник-треньор имаше едно от най-тежките предизвикателства - да изведе отбора в мача с Лудогорец, завършил със загуба с 1:2. Някои предполагат, че призивите може да са насочени към ръководството на клуба.

ОЩЕ: Последният в Първа лига и ВАР измъчиха Лудогорец, но така и не се стигна до "чудо" в София