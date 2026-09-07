Новият грипен сезон: Кои щамове ще доминират

Три основни варианта на грипния вирус се очаква да циркулират през предстоящия сезон, а наличните ваксини са адаптирани към тях. Това обясни инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на Нова нюз. По думите му с настъпването на по-студените месеци ще започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции, но характерните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно.

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Доц. Вълков обясни, че грипният вирус е сред най-изменчивите и може да се променя дори в рамките на един сезон. Тази зима се очакват три основни варианта - два от тип А и един от тип В. По-съществена промяна има при варианта A(H3N2), но ваксините за сезон 2026/2027 са съобразени и с него.

Тази година безплатна имунизация е предвидена и за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. При наличие на определени придружаващи заболявания възрастовият обхват може да бъде разширен до 17 години. Безплатни ваксини са осигурени и за хората над 65 години.

Специалистът обясни, че преболедуването от един вариант на грипа изгражда най-силен имунитет именно срещу него, но не осигурява същата защита срещу останалите. „Точно това е същината на ваксината“ - тя съдържа трите очаквани варианта, за да се изгради защита едновременно срещу тях, посочи той.

Обикновено първите случаи на грип се регистрират в началото на зимния сезон, но точният момент е различен всяка година. Доц. Вълков припомни, че през миналия сезон първите случаи са се появили по-рано от обичайното.

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Един болен от грип може средно да зарази между един и двама души, като при определени обстоятелства броят може да достигне до трима, обясни още инфекционистът.

Доц. Вълков подчерта и ползата от ваксинацията. По думите му данните за миналата година показват поне 50% намаляване както на заболеваемостта, така и на хоспитализациите вследствие на грип сред ваксинираните. Той посочи, че през този сезон ще има различни видове противогрипни ваксини, включително назални, а ще бъде налична и РНК базирана ваксина, предназначена за хора над 50-годишна възраст.

Инфекционистът напомни и характерните признаци, по които грипът може да бъде разпознат. „Запазената му марка е изключително острото начало. В рамките само на няколко часа грипът удря с пълната си сила“, обясни доц. Вълков. Сред основните симптоми са висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие, болки в гърлото и кашлица. В началото тя обикновено е суха и мъчителна, а впоследствие може да стане влажна.