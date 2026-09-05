"100% дузпа! Удар, който отива към вратата, е спрян с ръка": Христо Янев побесня на съдията

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана изключително недоволен от една конкретна ситуация по време на мача със Спартак Варна. "Армейците" допуснаха нова грешна стъпка в Първа лига, след като завършиха 1:1 в двубоя си от осмия кръг на шампионата. Според Янев главният съдия е изиграл ключова роля за развоя на двубоя. Той отчете ситуацията, при която топката срещна ръката на Джойс Читоку в края на мача. Родният специалист заяви, че това е стопроцентова дузпа, тъй като Исак Соле шутира, а бранителят спря с ръка топката.

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Янев допълни, че няма и никакви основания за червен картон на Теодор Иванов срещу Цветелин Чунчуков, защото последният прави нарушение секунди преди единоборството им: "Стопроцентова дузпа. Удар, който отива към вратата, е спрян с ръка. Стопроцентова дузпа. Нямаше червен картон за Теодор Иванов, защото секунди по-рано Чунчуков направи фал", коментира Янев на своята пресконференция след срещата.

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Веднага след мача Янев призна, че няма обяснение защо за пореден път неговият отбор е намалил оборотите. След това родният специалист призна, че поема отговорност за грешките си, но има ситуации на терена, които не може да контролира. Той отчете факта, че футболистите му взимат грешни решения в ситуации, които би трябвало да са в тяхна полза. Това не се случва за първи път, тъй като действията им били подобна в срещата с Черно море.

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