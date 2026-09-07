Огромно напрежение във Ферари: Хамилтън избесня на съотборника си след инцидента на "Монца"

Напрежението във Ферари може да се реже с нож след случилото се по време на Гран При на Италия. Двамата пилоти на отбора Шарл Льоклер и Люис Хамилтън заеха втория ред на старта на надпреварата от Формула 1 на емблематичната писта "Монца" и се надяваха да зарадват "тифозите" с победа. Домашното състезание на Скудерията обаче се разви по кошмарен начин. Хамилтън се опита да се промъкне от вътрешната страна на съотборника си в първия завой. Това означаваше, че Льоклер имаше вътрешната линия за втората част на шикана.

Контакт между Хамилтън и Льоклер помрачи Гран При на Италия и раздели Ферари

Стигна се до контакт между двете ферарита, а при излизането от втория завой Хамилтън се озова в чакъла и в резултат на това падна до десето място. Малко след това Льоклер отпадна от състезанието след тежка катастрофа, докато Хамилтън успя да се възстанови до 6-а позиция. Инцидентът между двамата обаче бе водеща тема след края на надпреварата. Льоклер сметна, че "за тангото са нужни двама", но Хамилтън настоя, че "нямаше никакво "ние" в сблъсъка, отхвърляйки идеята, че вината за случилото се е и на двамата.

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"Прекалихме", каза Льоклер. "Мисля, че в първи завой, а след това и във втори, аз се опитах да взема възможно най-вътрешна траектория, но това просто не беше достатъчно, а да го правиш тук не е добре." Хамилтън беше информиран за коментара на монегаска и за мнението му, че и двамата пилоти са допуснали грешки в различните етапи на този сблъсък. Британецът не беше съгласен с думите на съотборника си: "Аз бях пред него във втория завой. Когато стигнах до върха, бях пред него. Няма никакво "ние" в това."

Това разминаване в мненията между съотборниците след инцидента идва, след като Хамилтън призова Ферари да "работи като отбор" в името на титлата при пилотите, тъй като той води пред монегаска в класирането. Призивите към Скудерията да даде предимство на британеца в борбата за титлата напоследък стават все по-често срещана тема. Но Хамилтън твърди, че след разочарованието на "Монца" вече е изгубена възможността отборните заповеди да имат смисъл. В момента той изостава със 76 точки от Кими Антонели и първото място: "Мисля, че от днес нататък просто загубихме твърде много точки спрямо тях и вече е твърде късно за такива решения. Закъсняха с много, много седмици."

Хамилтън каза заражда ли се "война" във Ферари

Хамилтън беше попитан дали "тифозите" трябва да се притесняват от възникването на конфликт между него и Льоклер след изключително разочароващото домашно състезание за Ферари. По този повод британецът каза: "Вижте, аз не карам нечестно. Винаги съм се състезавал честно и коректно и винаги съм оставял пространство. Затова не мисля, че трябва да се притесняват за мен. Присъединих се към отбора и се опитах да уважавам пространството и определено да не излагам отбора на риск. Заставам зад това. Това е всичко, за което мога да кажа от моя страна."

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