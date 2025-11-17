„Оставете играчите намира“ и „Имената не играят“: Александър Димитров и Георги Русев преди мача с Грузия

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров и крилото Георги Русев дадоха пресконференция преди последния мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Срещата ще се проведе на 18 ноември от 21:45 ч., на националния стадион „Васил Левски“. Отборът на България все още няма точка в групата, а единствените три пункта на грузинците дойдоха в първия мач срещу нас.

Александър Димитров: „Моля да бъдем оставени на спокойствие“

Александър Димитров призова играчите да бъдат оставени на спокойствие: „Искам да се върна няколко часа назад, на мача с Турция. Отчетохме една по-добра игра, но спорна дузпа повлия на крайния резултат, и пореден автогол. Наясно сме срещу какъв отбор се изправихме, но отношението и поведението на играчите беше много добро, това искаме да виждаме. Моля да бъдем оставени на спокойствие, по-точно играчите. Тези автоголове са породени и от напрежението, което има. Ясно е, че работим под напрежение, но нека то да бъде върху мен, а не върху играчите.

„Грузия има много добри и класни футболисти“

Най-хубавото нещо е стадионът да е пълен и феновете да ни подкрепят - имаше много испански и турски фенове, когато играхме във Валядолид и Бурса. Надявам се с нашата работа да подобрим представянето и резултатите си и с това да върнем феновете на стадиона. Статистиката? Тя е хубаво нещо, но тя е в миналото. Грузия има много добри и класни футболисти, срещу които трябва да се изправим и да вземем максимума. Ще направим всичко възможно да излезем с чест в тези квалификации, поехме отбора в много труден момент. Ще се раздадем и ще искаме максимума, особено щом играем вкъщи.

„Чернев има нужда да бъде запазен“

Идвайки насам мислех какво да отговоря за Атанас Чернев. Рядко изкарвам неща от кухнята. Утре ще го запазя. Има нужда да бъде запазен, говорих с него. На всеки може да се случи. Той няма да загуби доверието ми, заслужава да получи подкрепа от футболната общественост. Колкото и да се изолираме, и до нас достигат разни неща. Той е момче с перспектива. Най-вероятно той няма да започне. Днес е голяма дата за българския футбол. Искаме да се доближим до онези успехи. Изкарахме в кои отбори играеха българските футболисти през 1993 година. Когато играят футболистите ни пак в такива отбори, тогава можем да мечтаем за ново американско лято. Опитваме се вдъхнем увереност на момчетата по всякакъв начин. Те имат нужда от подкрепа.

„Това не е One man show“

Индивидуалната класа е много важна, разбира се. Отборната игра също, това не е One man show. Когато има подкрепа и играчите и треньорите дават всичко от себе си, тогава можем да видим позитивен пример. Всеобщото мнение е, че има промяна в агресията и поведението на играчите. Не е през целия мач, трябва да продължим да работим. Но има и странични фактори - дузпата за Турция, автогола, такива неща влияят. Работим по контролите през март, внимателно трябва да изберем съперниците, този отбор трябва да спре да губи и да започне да печели. Ще търсим съперници, срещу които да върнем увереността на играчите“, завърши Димитров.

Георги Русев: „Грузия има много класни футболисти“

Георги Русев обърна внимание на големите имена, с които Грузия разполага: „Винаги е приятно, когато играеш пред пълни трибуни, както беше срещу Турция. Статистиката не е важна, а това, което ние ще направим. Грузия има много класни футболисти. Кварацхелия е един от най-добрите футболисти на моята позиция. Но имената не играят и важното е ние какво ще покажем. Не бих казал, че сме смачкани, но негативните резултати тежат. За мен това оказва влияние“, заключи Русев.

