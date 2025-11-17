Икономист: Незаетите щатни бройки в администрацията „хранят“ бонусите на работещите

„Когато се правят устройствени правилници на администрацията, се залагат бройки, включително по дирекции, обаче в някакъв момент има свободни бройки… Бюджетът се прави сметка за общия брой. Например, в дадено министерство имате 500 човека щатна бройка, но в крайна сметка няма 500, има 463. И парите, които са за останалите, се раздават във форма на бонуси“. Това заяви в предаването „Лице в лице след Новините“ по bTV икономистът Лъчезар Богданов.

Още: "Дори по-високи данъци няма да спрат свръхдефицита": Лъчезар Богданов със стряскаща прогноза

По думите му незаетите бройки често се дължат на липсата на желаещи. „Администрацията често казва, „ами, ние искаме да назначим, ама не можем да назначим“. Например, никой не идва. Или пък в този момент имаме служител в дълги болнични или пък в майчинство. Или просто няма кой да заеме мястото.“ „В някои администрации това е проблем, а в някои даже още трябва да се уволнят… Някой трябва да направи анализ“, допълни още икономистът.

Още: Икономист предупреждава: Охлаждането на имотния пазар е неизбежно

На въпрос как новите технологии влияят върху натоварването в администрацията, той обясни: „Имаме електронни регистри, електронни бази данни… много от различните електронни услуги се оказват по електронен път, просто е разтоварен от много от задачите“.

Още: Връщат плановата икономика от комунизма с оправдание еврото: Анализ